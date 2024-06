Holland lubab Ukrainal enda antavate hävituslennukitega F-16 Venemaa territooriumi rünnata

Ollongren ütles intervjuus väljaandele Politico, et Holland ei kehtesta mingit piirangut erinevalt Belgiast, mille peaminister Alexander De Croo hoiatas Kiievit, et Belgia antavate F-16-tega ei tohi Venemaa õhuruumi lennata.

„Ei ole,“ ütles Ollongren vastuseks küsimusele, kas Hollandil on Belgia stiilis piiranguid. „Me rakendame sama põhimõtet, mida oleme rakendanud kõigi teiste võimekuste üleandmisel, mis on, et kui me oleme selle Ukrainale üle andnud, on see nende kasutada.“