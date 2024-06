GRAAFIKUD | Uue küsitluse järgi on Keskerakonna mandaadita jäämise oht suurenenud ja Reformierakonnal endiselt mõru seis

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstati 22.–31. mail tehtud küsitlus näitab, et Eestis võidaks praeguse seisuga Euroopa Parlamendi valimised SDE ja teiseks jääks Isamaa . Seejuures pälviksid mõlemad parteid kaks mandaati.

Reformierakonnale jääks esimest korda pärast 2009. aasta eurovalimisi ainult üks mandaat. Olukorra parandamiseks tuleks neil kas Isamaast mööduda või loota, et Keskerakond kaotab tuhatkond häält – see tähendaks, et viimased ei pääseks europarlamenti sootuks ja oravad saaks kolmanda parteina kaks mandaati.