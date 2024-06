„Me läheneme väga vastutustundlikult ja üliettevaatlikult kõigele, mis on seotud tasakaalu rikkumise või ohtude tekitamisega ressurssidele, mis tagavad strateegilise pariteedi. Tahan rõhutada: just pariteedi, mitte strateegilise stabiilsuse. Seetõttu oleks selle üle arutlemine, kuidas võime reageerida nendele sündmustele, minust täiesti vastutustundetu,“ lausus Rjabkov.

„See ei ole esimene kord, kui Kiievi režiim püüab rikkuda meie sõjalise organisatsiooni tähtsate lülide normaalset funktsioneerimist, sealhulgas strateegilise sfääriga seotud lülisid. Need kavatsused me tõkestame. Vastused ei pruugi olla asümmeetrilised,“ ütles Rjabkov.

„Mis puudutab USA positsiooni, siis see on täiesti vastutustundetu. Nad kirjutasid Kiievile indulgentsi igasuguste kuritegude jaoks, igasuguse sellise tegevuse jaoks ega tee midagi selleks, et tõkestada oma alluvate ohtlikke provokatsioonilisi samme,“ ütles Rjabkov. „Aga ka USA jaoks ei ole see tasuta ja nad teavad tagajärgi.“