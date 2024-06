Iisraelis võib alata valitsuskriis. Väidetav rahuplaan tekitab valitsuses tugevaid erimeelsusi

Lähis-Ida „rahuprotsessiga“ on kummaline olukord: Iisraeli põhitoetaja USA väitel on Iisrael esitanud Hamasile heakskiitmiseks soodsa vaherahuleppe, kuid Iisraeli valitsuse enda väitel ei saa nad USA nimetatud tingimustega leppida. Samal ajal lükkavad teised Iisraeli valitsuse esindajad peaministri juttu avalikult ümber ja kinnitavad, et kõikehõlmav rahuettepanek ikkagi tehti.