Gruusia parlamendi spiiker allkirjastas kurikuulsa „välismõju“ seaduse

Valitsev erakond Gruusia Unistus esitas seaduse eelnõu kaks korda. 2023. aasta märtsis võeti see pärast esimest lugemist ulatuslike meeleavalduste tõttu tagasi. Tänavu aprillis võttis Gruusia Unistus asja aga uuesti käsile.

Gruusia opositsiooni väitel on seadus Venemaa vastava seaduse koopia.

Euroopa Liit on hoiatanud, et seaduse vastuvõtmine on tõsine takistus Gruusia teel Euroopa Liitu.