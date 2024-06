Leedu sõlmis Saksa ettevõttega Rheinmetall laskemoonatehase rajamise kokkuleppe

Leedu majandus- ja innovatsiooniministeerium teatas, et Rheinmetalli tehase rajamine Leetu on äärmiselt tähtis samm riigi kiireloomuliste kaitse- ja julgeolekuvajaduste rahuldamiseks, vahendab Leedu Delfi.

See aitab tagada katkematu ligipääsu hädavajalikele relvadele ja laskemoonale. Pärast enam kui 180 miljoni euro investeerimist luuakse uues tehases lisaks vähemalt 150 uut töökohta, teatas minister Armonaitė.

Tehase asukoht tehakse teatavaks lähinädalatel. See peaks hakkama tootma kümneid tuhandeid ühikuid laskemoona aastas.

„Me oleme tänulikud selle pikaajalise partnerluse eest Leeduga. See kinnitab meie püüdlusi olla üks rahvusliku ja rahvusvahelise julgeoleku tugisammas,“ ütles Rheinmetalli tegevjuht Armin Papperger.

„Hindame, et Leedu on valinuid meid oma kaitsetööstuspartneriks. Meil on hea meel panustada riigi suveräänsuse tugevdamisse laskemoona valdkonnas,“ ütles Rheinmetalli rahvusvaheliste strateegiliste programmide organiseerimise osakonna juhataja Maximilian Froch.