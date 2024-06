VIDEO ja FOTOD | Suur vihmasadu ujutas Lõuna-Saksamaa üle, evakueeritud on tuhandeid inimesi

Paljud Lõuna-Saksamaa kogukonnad seisavad silmitsi suurte üleujutustega. Esialgsel hinnangul sadas ööpäevaga maha terve kuu keskmine vihmanorm ning veetase saavutas rekordilise taseme, teatas Deutsche Welle (DW). Tekkinud üleujutused mõjutasid eriti Baden-Württembergi ja Baieri piirkonda. Tõusuvesi on osa piirkondi ära lõiganud ja piirkonniti on välja kuulutatud eriolukord. Evakueeritud on umbes 3000 inimest.