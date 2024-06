VIDEO | Vene okupandid avaldasid salvestise Ukraina sõjavangide piinamisest ja mõnitamisest

„Videos on fikseeritud peksmine, alandamine, ähvardused, mahalaskmise imiteerimine. Kahjuks ei ole selline ümberkäimine Ukraina sõjavangidega erand, vaid okupantide jaoks tavaline taktika. Selline tegevus on Genfi konventsioonide rikkumine, mille järgi on sõjavangidel õigus humaansele suhtumisele,“ kirjutas Lubinets Telegramis.