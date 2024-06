Tänasest saab eurovalimistel oma hääle anda. E-hääletamise kõrval on avatud sadakond jaoskonda

Smart-ID ja nutiseadmega hääletada ei saa. Veel. Maikuus kajastas Delfi , et riigikogu näitas rohelist tuld sellele, et tulevikus saab valimistel hääletada mobiiliga. Esmakordselt ilmselt tuleval sügisel kohalikel valimistel.

Nutitelefoniga saab valija preagu aga 15 minuti jooksul pärast e-hääletamist kontrollida, kas tema e-hääl on jõudnud valimiste keskserverisse ja väljendab tema tahet korrektselt. Selleks tuleb Google Play või App Store’i rakenduste poest telefoni laadida „EH kontrollrakendus“ või seda uuendada, et saada rakenduse värskeim versioon.

Kui valija tunneb, et e-hääletamise hetkel polnud tema hääletamise turvalisus tagatud, on tal võimalus kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti e-hääletades muuta. Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Valijal on võimalik veel ka pühapäevasel valimispäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta.