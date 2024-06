VIDEO | Marina Kaljurand: Kaja Kallas võiks liitlastega suheldes piiri pidada

Kaljurand sõnas Delfi valimisturniiri finaalis, et meie poliitikute väljaütlemisi vaadates mõtleb ta vahel, kas ikka on vaja nii otsekohene ja karm olla. „Kui ma loen kokkuvõtteid sellest, kuidas ta ütleb, et tema oli ruumis ainuke, kes ütles selliselt ja ainuke, kes hakkas vaidlema kellegagi. Ma ei tea, kas need toovad kasu. Ma arvan, et meie sõnumid peavad olema selged, aga et see ei solva sinu partnerit ja su partner ei tunne, et teda on alandatud,“ ütles Kaljurand.