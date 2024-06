Netanyahu nõunik: Bideni rahuplaan ei ole hea tehing, kuid Iisrael nõustus sellega

Biden esitas reedel Netanyahu valitsusele kolmefaasilise plaani Gaza sõja lõpetamiseks. Laupäeval eitas Netanyahu sellise rahuplaaniga nõustumist, kuid pühapäeval ütles Netanyahu välispoliitika peanõunik Ophir Falk intervjuus Briti ajalehele Sunday Times, et Iisrael nõustus Bideni ettepanekuga. Ta lisas, et „see pole hea tehing, kuid me, soovime väga, et pantvangid vabastataks“, vahendab Reuters.

„Väljatöötamiseks on vaja palju detaile,“ ütles ta ja märkis, et Iisraeli tingimused ei ole muutunud, sealhulgas „pantvangide vabastamine ja Hamasi kui genotsiidiga tegeleva terroriorganisatsiooni hävitamine“.

Plaani esimene etapp hõlmab vaherahu ja osade Hamasi pantvangide tagastamist, millele järgneks läbirääkimised vaenutegevuse tähtajatuks lõpetamiseks. Teise etapi osana pääseks vabadusse ülejäänud elusad vangid.

Biden on viimaste kuude jooksul tervitanud ka teisi relvarahuettepanekuid, millel on tema ettepanekule sarnane raamistik.

Peamine takistus on olnud Iisraeli nõudmine, et ta arutaks vaid ajutisi pause võitluses kuni Hamasi hävitamiseni. Hamas väidab seevastu, et vabastab pantvangid ainult juhul, kui kinnitatakse sõja püsiv lõpp.

Hamas on Bideni algatust esialgu tervitanud. „Bideni kõne sisaldas positiivseid ideid, kuid me tahame, et see realiseeruks tervikliku kokkuleppe raames, mis vastab meie nõudmistele,“ ütles Hamasi kõrge ametnik Osama Hamdan laupäeval Al Jazeerale.

Hamas soovib Gaza pealetungi garanteeritud lõppu, kõigi pealetungivate vägede väljaviimist, palestiinlaste vaba liikumist ja ülesehitusabi.