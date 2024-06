Kristina Kallas Eesti 200 siselistis: juhatuse otsus Izmailova välja heita läheb meie väärtuste vastu

Tema sõnul on eksperdid poliitikast taandunud, sest aastatega on kujunenud parteidistsipliin, mis seab ülimaks allumise. „Jah, ka meeskonnatööd ja teatud määral allumist peab olema, aga kumb on meile olulisem - kas see, et eksperdid tunnevad, et neil on võimalus öelda ja oma teadmistega panustada või see, et meil oleks distsipliin ja väljapoole kuvand kui parteist „kus on asjad korras“?“ kirjutab Kallas.