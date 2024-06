Delfini on jõudnud osa tudengite avalik pöördumine Tartu Ülikooli prorektori poole. Kui palju tudengeid selle taga on, pole teada. Nad on jäänud anonüümseks.



Pöördumises on kirjeldatud, mida üks noormees 26. aprillil suhtlemise ja tervisekäitumise aluste veebiseminari ajal tegi. Video vahendusel said kaasõppurid seda jälgida. Seminari ajal sõitis ta autoga ringi, suitsetas ohtralt ja vehkis relvaga. Ühel hetkel liitus temaga ka sõber.