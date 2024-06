Poola: Valeuudis mobilisatsiooni kohta on tõenäoliselt Venemaa küberrünnak

Valeuudis avaldati reedel, kuid Poola pressiagentuur kustutas selle paari minuti jooksul ja lisas, et „teksti allikas ei ole Poola pressiagentuur“. Seejärel ilmus artikkel teist korda, ka see kustutati. Agentuur teatas, et „uurib valeloo ilmumise asjaolusid“.

Tusk on varasemalt teatanud, et Poolas on viimastel kuudel tehtud mitmeid destabiliseerimiskatseid. Samuti pole Poola esimene riik, mille uudisteagentuuri on hiljuti häkitud. Aprillis rünnati Tšehhi avaliku uudisteagentuuri CTK ja avaldati kaks võltsitud teksti, milles väideti, et Tšehhi luureteenistus on takistanud rünnakut Slovakkia valitud presidendi Peter Pellegrini vastu. Juhtum on uurimisel.