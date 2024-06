Zelenskõi süüdistas Hiinat Venemaa abistamises rahutippkohtumise saboteerimisel

Rahutippkohtumisele on registreerunud 106 riiki ja organisatsiooni, teatas Zelenskõi julgeolekukonverentsil. Samas väljendas ta ka pettumust, et mõned maailma liidrid pole veel oma toetust pakkunud.

Zelenskõi sõnul üritas Venemaa rahupüüdlusi häirida. „Venemaa, kasutades Hiina mõju piirkonnas, kasutades ka Hiina diplomaate, teeb kõik, et rahutippkohtumist häirida,“ ütles Ukraina juht pressikonverentsil pärast sõnavõttu konverentsil.

Ukrainal on tõendeid, et Hiina abistab Moskvat ja seda hoolimata asjaolust, et Hiina president Xi Jinping lubas Pekingi sekkumatust, lisas Zelenskõi.

Ta meenutas telefonikõnet Xiga: „Ta lubas mulle, et Hiina jääb kõrvale, ei toeta Venemaad relvadega. Tänapäeval on luureandmed, et mingil moel tulevad mingid asjad Venemaa turgudele Hiina kaudu. Venemaa relvastus on pärit Hiinast,“ sõnas ta.

Hiina kaitseminister Dong Jun ütles pühapäeval peetud pöördumises, et tema riik on olnud ettevaatlik, et mitte toetada Venemaad ega Ukrainat. Sel nädalal teatas Peking, et ei osale Šveitsi tippkohtumisel.

Samuti väitis Dong Peking ei soodusta Venemaa presidendi Vladimir Putini sõjategevust. Ta ütles, et Hiina „ei ole kummalegi poolele relvi varustanud ja tal on range kontroll kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi üle“.

„Seisame kindlalt rahu ja dialoogi poolel,“ sõnas ta.

Zelenskõi süüdistas Hiinat ka Ukrainaga kohtumisest keeldumises. „Oleme mitu korda soovinud kohtuda Hiina esindajatega,“ ütles ta, lisades, et Ukrainal ei ole Hiinaga sidemeid, sest „Hiina ei taha seda“.

Venemaa pole Singapuris toimuval Shangri-La Dialoogi nimelisel julgeolekutippkohtumisel osalenud pärast täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse.