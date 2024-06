FOTOD | Üle Eesti kärgatab kõu, mõnel pool sajab mündisuuruseid raheterasid

Keskkonnaagentuuri järgi sajab laupäeval mitmel pool hoovihma, sekka tuleb ka rahet, on äikest. Kohati on sadu intensiivne. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on puhanguid üle 15 meetri sekundis. Õhutemperatuur on 23 kuni 27 kraadi, tuulele avatud rannikul ja sajupilvede all küündib õhusoe 20 kraadini.