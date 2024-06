„Mina olen teie kättemaks.“ Trumpi juhitud USA vabariiklased lahutavad end õigussüsteemist

Demokraadid tervitasid otsust ja nimetasid seda märgiks, et USA demokraatia kaitsemehhanismid on endiselt tugevad ja suudavad poliitikuid vastutusele võtta. Endine president aga väitis, et kohtuprotsess oli häbiväärne võltsing. „Tõelise otsuse langetab rahvas 5. novembril,“ lisas ta.

Eksperdid hoiatasid, et institutsioonide ja õigusriigi vastu usaldamatust külvates tekitavad Trump ning tema toetajad ja vabariiklastest liitlased enne novembrikuiseid presidendivalimisi plahvatusohtliku olukorra. Juulis on oodata Trumpi karistuse väljakuulutamist. Lähikuudel ähvardab praegune ärevus ja hirm poliitilise vägivalla ees ainult kasvada.

Peagi selgus, et üks kahest USA suurparteist on otsustanud õõnestada avalikkuse usku USA õigussüsteemi, väljendades raevu ja nõudes kättemaksu. Nende loodud alternatiivse pildi järgi on president Joe Biden selge ja käega katsutav oht USA demokraatiale.

Trump on lubanud toetajatele: „Mina olen teie kättemaks.“ Kättemaksust rääkisid ka tema liitlased parempoolses meedias, kes on kuude kaupa veennud oma publikut kohtusse umbusklikult suhtuma. Osa väidab, et kui Trump võimule tagasi saab, peaks ta hakkama demokraate, prokuröre ja ajakirjanikke karistama.

2024. aasta USA-s aga põrkavad kokku päevapoliitika ja õigusriigi huvid. Analüütikud hoiatavad, et vabariiklaste reaktsioon ähvardab niigi plahvatuslikul valimisaastal ühiskonda veelgi rohkem lõhestada. „See on pikaajalises mõttes suurem kuritegu,“ ütles Trumpi-vastase ühenduse Lincoln Project esindaja Tara Setmayer. „Vabariiklik Partei on aidanud kaasa järjepidevale rünnakule meie demokraatlike institutsioonide vastu. Võimatu on mõõta kahju, mis kaasneb ideega, et meie õigussüsteem või õigusriik on rikutud, sest Donald Trump ütleb nii. Nüüd on näha, et isegi selgetest tõenditest ja kohtuotsusest enam ei piisa. Maailm on tagurpidi pööratud ja Vabariiklik Partei on sellele kaasa aidanud.“

Raevukalt poliitiline reaktsioon näitab, et USA on väga muutunud võrreldes 1970. aastatega, mil ülemkohus käskis president Richard Nixonil üle anda tema tagasiastumiseni viinud ja Valge Maja ovaalkabinetis tehtud lindistused. Nixon kuulas sõna, selle asemel et kaevata ebaõiglase kohtu üle või üritada õigussüsteemi õõnestada.

Teine Lõuna-Carolina senaator Lindsey Graham sõnas, et Trumpi süüdimõistmine loob ohtliku pretsedendi teistegi ekspresidentide jaoks. „Seda mängu võib mängida kaks poolt,“ märkis ta. Florida senaator Marco Rubio jagas kampaania rahakogumise linki ja kirjutas sotsiaalvõrgustikus X: „Ärge piirduge selle paroodia peale vihastamisega, tehke see tasa!“

Vabariiklased koondusid ühtselt ja raevukalt Trumpi ümber, väites, et õigussüsteem on kallutatud ja lõhki. Esindajatekoja spiiker ja tähtsuselt USA kolmas valitud poliitik Mike Johnson väitis, et protsess oli ebaseaduslik ja läbini poliitiline. Samuti süüdistas ta Joe Bideni administratsiooni õigussüsteemi ärakasutamises.

„Sotsiaalmeedias ja parempoolses ökosüsteemis reageeriti kohtuotsusele hüsteeria ja ähvardustega kõigi aadressil, kes kohtuotsust toetasid, eriti meedias,“ lausus Setmayer. „Sõnum oli, et koostage nimekirjad, ostke relvi ja laskemoona, valmistuge ja hankige varustust. Sõnumid on õhutavad ja vägivaldsed ning see peaks kõigis muret tekitama. Paljud tähelepanelikumad vaatlejad on selle eest hoiatanud. See käib trumpismi juurde. Vägivald ja kättemaks on asja sisu ning ta valmistab oma toetajate seas ette pinda vägivaldse reaktsiooni õigustamiseks.“

Ühtki suurpartei kandidaati ei ole varem kuriteos süüdi mõistetud. Eeldatakse, et Trump hoiab oma kohtuprobleemid kampaania keskmes. Ta on pikka aega ilma tõenditeta vältinud, et neli temavastast kriminaaluurimist on Bideni orkestreeritud, et teda Valgest Majast eemale hoida.

Järgmise kahe kuu jooksul peaks Trump pidama Bideni vastu esimese debati, teatama oma asepresidendi kandidaadi ja võtma vabariiklaste rahvuskongressil ametlikult vastu oma partei ettepaneku kandidaadiks hakata. 11. juuli kohtuotsusega võib teda oodata trahv, tingimisi karistus või kuni nelja-aastane vanglakaristus.

Nii tema kui ka tema liitlased paistavad olevat valmis jätkama USA poliitilise polariseerumise ja alternatiivsete reaalsuspiltide ärakasutamist. Kui vabariiklased mullu esindajatekojas väikese enamuse saavutasid, asutasid nad seal Trumpi lojaalse toetaja Jim Jordani juhitud uurimiskomisjoni, mis hakkas uurima „föderaalvalitsuse relvana kasutamist“ ning justiitsministeeriumi ja FBI väidetavat konservatiivide vastu kallutatust. Osa on kutsunud üles algatama tagandamisjuurdlust peaprokurör Merrick Garlandi kohta.

„Arvan, et me ei peaks vaatama mööda sellest, mis katki on,“ ütles president George W. Bushi aegne kommunikatsioonijuht Nicole Wallace telekanalile MSNBC. „Ja katki on asjad sellepärast, et üks kahest parteist ei austa õigusriiki. Mitte sellepärast, et neile ei meeldinud protsess, ega sellepärast, et nad näevad kohtunik Juan Merchanit teisiti kui meie, vaid sellepärast, et neile ei meeldinud tulemus. Ja see on suur punane hoiatusmärk kogu riigi jaoks.“

Washingtoni mõttekoja Brookings Institutioni vanemteadur Bill Galston ütles telefoniintervjuus, et institutsioonide legitiimsuse õõnestamine on juba väga kaugele jõudnud ja spekulatsioonid liigseks muutunud. „Tuleb ainult vaadata uuringuid institutsioonide usalduse kohta ja praktiliselt kõik näitajad on põhjas,“ sõnas Galston. „Kindlasti ei ole kohtusüsteem erand, seda mitmel põhjusel. Kuna kohtud on tõmmatud paljude arvates poliitilistesse lahingutesse, on usaldus nende vastu mõlemal poolel vähenenud. Ent vabariiklaste ühtne reaktsioon kohtuotsusele kestab ilmselt veel mitu kuud ja sellel on veelgi kahjulikum mõju.“

© Guardian News & Media