Joe Biden teatas Gaza rahuplaanist, millel olevat ka Iisraeli toetus. Iisrael lükkas selle ümber

Järgneksid vähemalt kuue nädala pikkused kõnelused, mille ajaks jääb relvarahu kehtima, ütles Biden. Kui kõnelused on edukad, järgneks viimaste pantvangide vabastamine ja Iisraeli vägede täielik väljatõmbumine. Seejärel algaks kolmandas etapis Gaza ülesehitustöö. Kõnelusi Palestiina riigi loomiseks Biden ei maininud. Ta lisas, et Iisraeli rahvas ei pea Hamasist lähtuvat ohtu enam kartma, kuna sõja käigus on rühmitus oluliselt nõrgenenud. „Praegu ei ole Hamas võimalik enam 7. oktoobri rünnakut kordama,“ ütles Biden. „See on olnud selles sõhjas Iisraeli peamisi eesmärke ja see on ausalt öeldes õiglane eesmärk.“