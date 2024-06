Saksa leht: Merkeli valitsuse liikmed esindasid Nord Stream 2 asjas teadlikult Venemaa huvisid Euroopas

Saksa ajaleht Süddeutsche Zeitung (SZ) sai enda kätte dokumendid, mis näitavad, et kantsler Angela Merkel ja tema valitsus ei rääkinud tõtt, kui väitsid, et peavad Vene gaasitorusid puht eraettevõtlusse puutuvaks küsimuseks.



Selle asemel viitavad tuhandetest lehekülgedest koosnevad dokumendid, et valitsus tegi Nord Streami lobistidega aktiivset koostööd liitlasriikide ja siseoponentide kriitika summustamiseks ning projekti läbisurumiseks.