Politsei otsib Lääne-Virumaal kadunud Ebe

Politsei palub inimeste abi leidmaks Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas kadunud 36-aastase Ebe. Naine lahkus täna hommikul oma pere juurest. Ebe telefon on välja lülitatud ning piirkond on tema jaoks võõras. Lähedased on tema pärast mures.