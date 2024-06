Stoltenberg kommenteeris teateid NATO õhutõrje nõrkusest: meil on kõik vajalik idatiiva kaitsmiseks

„Liitlased on otsustanud osta või kasutusele võtta 700 uut viienda põlvkonna hävitajat, mis on õhutõrje mõttes väga võimsad süsteemid,“ ütles Stoltenberg. „Saksamaa ja USA sõlmisid just kokkuleppe Saksamaale uue Patrioti rakette tootva tehase rajamiseks. Viimaste aastate jooksul on SKT-st kaitsele üle 2% kulutavate liitlaste arv kahekordistunud. Mõni aasta tagasi oli neid vaid kümme, veebruaris ilmunud raporti järgi juba 18 ja ma eeldan, et see number kasvab. See näitab, et õhutõrjesse investeeritakse rohkem, mitte vähem.“