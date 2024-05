Tsahkna NATO välisministrite kohtumise järel: Venemaa hübriidrünnakuid võetakse väga tõsiselt

Tsahkna sõnul tegi Eesti koos teiste meie piirkonna riikidega ettepaneku NATO kaitseplaanide reaalsete võimetega täitmise kiirendamiseks. „Tõsi on see, et meil on erinevad võimekused vaja veel täiendada ja üks neist kindlasti on õhukaitse, aga samamoodi ka laskemoonavarud ja kõik selline pool. See Venemaa agressioon Ukraina suunas on toonud väga pakiliselt meile need küsimused lauda nii, et lisaks plaanidele peavad need olema mitte sajaprotsendiliselt, vaid ülevaruga täidetud.“