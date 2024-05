„Ma tahtsin tunnistada.“ Trump võttis sõna pärast süüdimõistvat otsust

Sõnavõtu alustuseks ütles Trump, et kui „nad võivad seda teha minuga, võivad nad seda teha kõigile“.

Trump mainis, et ta on pidanud maksma tuhandeid dollareid trahve ja kurtis, et teda „ähvardatakse vanglaga“. Kuigi on võimalik, et talle võidakse määrata lühike vanglakaristus, võidakse talle määrata ka rahatrahv, tingimisi vangistus või järelevalvega vabastamine, vahendab BBC. Karistuse määr avaldatakse 11. juulil toimuval istungil.

Oma kõnes pilkas ta kohtunik Juan Merchanit, kes keelas tal jagada detailset teavet juhtumi ja seda ümbritsevate isikute kohta, nimetades kohtunikku meheks, kes „ei suuda kahte lauset kokku panna“.

Trump ütles kõne jooksul korduvalt, et kohtuprotsess oli „võltsitud“ ja süüdistas kohtunikku tema meeskonna ebaõiglases kohtlemises. Ta ütles, et tema meeskond tahtis nii toimumiskoha kui ka kohtuniku vahetust, kuid mõlemast keelduti.

Trump väitis oma sõnavõtus, et mõned tema poolel olevad tunnistajad on „sõna otseses mõttes risti löödud“. Seejärel viitas endine president „teatud tunnistajale“, kes läbis „põrgu“.

„Oleksin andnud tunnistusi, ma tahtsin tunnistada,“ ütles USA endine president. Ta lisas, et tunnistused jäid andmata, kuna tema advokaadid soovitasid tal seda mitte teha.

Endine president väitis, et ta ei ole ainus newyorklane, kelle äriregistrid võivad õiguslikke probleeme tekitada.

„See on suurem kui Trump, suurem kui mina, suurem kui minu presidendiaeg,“ sõnas ta.

Trump süüdistas ajakirjandust selles, et konfidentsiaalsuskokkulepet (NDA) Stormy Danielsiga nimetati vaikimisrahaks. „See ei ole vaikimisraha, see on mitteavaldamise leping,“ selgitas ta ja lisas, et see on täiesti seaduslik.

Enne lõpetamist nimetas Trump otsust „väga kurvaks asjaks, mis meie riigiga toimub“, kuid lisas, et tal on „au olla kaasatud“. „Mitte, et see meeldiv oleks,“ lisas ta.