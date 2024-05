Izmailova ise ütles Delfile, et tal on väga kahju, et nii läks. „Ilmselgelt minu vaated ei sobinud erakonna juhtkonnale ja see tuumajaama rajamise küsimus sai ilmselt viimaseks tilgaks.“

Ta rääkis, et tänasel juhatuse koosolekul põhjendati väljaviskamise otsust sellega, et tema seisukohad pole päris õiged. „See ei ole praegu esimene kord, kui maailmavaated põrkuvad. Mina tulin Eesti 200-sse selle lootusega, et teha seda tööd, mida ma olen poliitikas seni teinud. Seisnud keskkonnaküsimuste eest, seisnud selle eest, et metsade lageraie väheneks, et Eestis kehtiks pesitsusrahu kõikides metsades,“ sõnas ta.