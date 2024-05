Eesti 200 juhatus otsustas Züleyxa Izmailova erakonnast välja heita

„Eriarvamuste omamine poliitilistes küsimustes on igati normaalne, kuid avalikus meedias enda erakonna korduv ründamine ja maine kahjustamine ei ole aktsepteeritav. Seda enam, et Izmailova näol on olnud tegu erakonna juhatuse ja riigikogu liikmega,“ ütles Eesti 200 peasekretär Igor Taro.

„Kolleegid on andnud talle korduvalt võimalusi enda realiseerimiseks meeskonna liikmena, aga nädala alguses keskkonnakomisjoni avalikule istungile järgnenud meediakajastustes ületas ta igasuguse kannatlikkuse ja heasoovlikkuse piiri. Kui erakonna eest vastutav juhatuse liige teatab avalikult, et kogu Eesti 200 poliitika ei vasta tema ootustele, siis on ilmselt mõistlik minna oma poliitilisi ambitsioone teostama kusagil mujal. Tajusime järgnevate päevade jooksul, et sarnane veendumus meeskonda lõhkuva käitumise suhtes on tekkinud ka paljude teiste liikmete seas,“ lisas Taro.

Tema sõnul pole see Izmailova esimene kord eksida nende väärtuste vastu. „Erakond on kui suur orkester, mis peab kokku kõlama, aga kui inimene ei suuda ega pea isegi vajalikuks tegutseda ühtse eesmärgi nimel, siis professionaalne poliitika nii ei toimi. Pidev enda kolleegidele vastanduv avalik aktivism saab ühel hetkel saatuslikuks,“ ütles Taro.

„Eesti 200 on noor erakond, taolised otsused on alati valulikult ega sünni lihtsalt, aga paratamatult on see osa iga organisatsiooni kasvamise protsessist. Soovime Izmailovale edu hingerahu leidmisel,“ ütles Taro.

Izmailova: kui ma keskkonnakomisjonile lähenen, läheb paanika lahti!

Nimelt tegi Izmailova pärast keskkonnakomisjoni istungit sotsiaalmeediasse postituse, kus kirjutas, et tal ei lubatud küsimusi esitada ja arutelus osaleda.

„Äsja lõppes Riigikogu keskkonnakomisjoni avalik! istung, kus pidi toimuma tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamse eelnõu 431 OE arutelu. Üldteada põhjustel mina keskkonnakomisjoni liige veel pole, kuid kuna tänane istung oli kuulutatud avalikuks, otsustasin seda võimalust kasutada ja arutelus osaleda,“ alustas ta postitust.