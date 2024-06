„PÄEVAKORD“ | Tiit Riisalo peaks osa lennupiletite rahast ministeeriumile tagasi maksma

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo kallid välisreisid äriklassis tõestavad, et minister mõtleb rohkem enda mugavusele, kui kärpe- ja kokkuhoiupoliitikale, millest valitsus kõneleb. On enam kui küsitav, kas ministril on vaja nii luksuslikult reisida, tõdeti värskes päevakorras.