KREMLI LEKKED | Salajane Kremli uuring paljastab venelaste arvamuse Putinist, valimistest ja sõjast

Kui presidendivalimised toimuksid eeloleval pühapäeval, siis millise kandidaadi poolt te kõige tõenäolisemalt hääletaksite? Kui usaldusväärsed on teie hinnangul eelolevate presidendivalimiste tulemused? Kas te toetate või ei toeta otsust korraldada Ukrainas Venemaa sõjaline erioperatsioon? Kas teie hinnangul kulgeb sõjaline operatsioon pigem edukalt või ebaedukalt? Kui uhke olete te oma riigi praeguse olukorra üle?

Need on kõigest mõned küsimused suurest, üle 44 000 vastajaga küsitlusest, mille tegi 19.–26. veebruaril Kremli rahastatud ning selle täieliku kontrolli all olev, ent nime järgi „autonoomne“ mittetulundusühing Regioonide Dialoog (ANO Dialog Regionõ). Küsitluse tulemused paigutati oblast oblasti kaupa Venemaa kaardile ning neid presenteeriti Vladimir Putini administratsiooni sisepoliitilisele blokile, mida juhib Putini lähedane võitluskaaslane Sergei Kirijenko.

Tegemist on ühega Kremli salajastest uuringutest, mille tulemusi ei esitata kunagi avalikkusele. Kreml kasutab neid selleks, et kraadida ühiskonna temperatuuri ning tuvastada ebasobiv areng esimesel võimalikul hetkel.

Nüüd on nii selle küsitluse 116 slaidiga presentatsioon kui ka teised Regioonide Dialoogi dokumendid Delfi ja meie uurimispartnerite valduses. See on „Kremli lekete“ artiklisarja järgmine peatükk, mis avab üksikasjalikult Vene ühiskonna tegeliku suhtumise riigi juhtimisse ja Ukraina sõtta ning näitab kohati absurdi kalduvate kaasuste põhjal, kuidas Kreml arranžeeris „presidendivalimistel“ Putinile isiklikku valimiskampaaniat.

Uuringu tulemused näitavad näiteks, et Putini kodulinnas Peterburis valitseb selgelt opositsiooniline meeleolu. Samuti nähtub küsitluse tulemustest, millist mõju avaldas USA Ukraina abipaketiga venitamine venelaste usule, et „erioperatsioon“ sujub õnnestunult, ning ka see, miks Putin pelgab järgmise avaliku mobilisatsioonilaine väljakuulutamist.

