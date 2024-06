Veel üks probleem. Ukraina peab võitlust hasartmängude vastu ja keelas need sõjaväelastele

Võitlus hasartmängude vastu pole Ukrainas midagi uut, kuid uuesti kerkis probleem avalikkuse ette tänavu märtsis, kui Ukraina armees sõdiv Pavlo Petrõtšenko avaldas presidendikantselei ametlikus petitsioonide keskkonnas pöördumise, milles nõudis rangeid piiranguid veebikasiinodele. Petitsioon tõi esile, et paljud sõdurid kasutavad hasartmänge stressiga toimetulekuks, ent paljudel juhtudel viib see sõltuvuseni.

„Sõjaväelased on juba kolmandat aastat peredest eemal, pingelistes tingimustes ja puhkevõimaluseta, mistõttu on nad psühholoogiliselt eriti haavatavad. Paljude jaoks on hasartmängud ainus viis stressiga toime tulla, mis tekitab kiiresti dopamiinisõltuvust ja nõrgestab enesekontrolli,“ kirjutas Petrõtšenko.