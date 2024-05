Orbán on jälle vastu ja kritiseerib Ukraina abistamist

Reedel riigi raadiole antud intervjuus kritiseeris Orbán Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni seisukohta, mis ei välista vägede saatmist Ukrainasse, aga ka NATO peasekretäri poolehoidu ettepanekule, mis lubaks Ukrainal kasutada läänest saadud relvi Venemaal asuvate sõjaväebaaside ründamiseks.

Orbáni sõnul riskivad lääne partnerid sellega, et sekkudes võib Ukraina sõda eskaleeruda ülemaailmseks konfliktiks. „Sõda on koletis, kes on pidevalt näljas. Teda tuleb toita ja seda peab tegema rahaga. Ja ma näen, et ameeriklased ja USA demokraatlik valitsus ning Euroopa Liidu juhid on valmis teda toitma,“ arvas Orbán.

Associated Press märkis, et Orbán teeb parasjagu endale 9. juunil toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks kampaaniat. Tema platvormi keskmes on sõja ja rahu küsimus. Orbáni kampaania keskendub kartustele, et lääneriikide toetus Ukrainale võib põhjustada Venemaa agressiooni laienemise.

Eile hilisõhtul andis USA president Joe Biden Ukrainale loa rünnata USA relvadega Venemaa territooriumil asuvaid sihtmärke. Teadaolevalt on loal siiski klausel, et Ukraina tohib rünnata Venemaa territooriumi ainult Harkivi lähedal. Nädala algul ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et ukrainlased võivad kasutada Prantsusmaalt saadud relvastust Venemaa baaside neutraliseerimiseks.

1. juulil saab Ungarist pooleks aastaks Euroopa Liidu nõukogu eesistuja.