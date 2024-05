Igal aastal veetakse Aafrikast ebaseaduslikult välja miljardite väärtuses kulda

Ülemöödunud aastal viidi Aafrikast välja üle 435 tonni kulda, mis on väärt üle 27,67 miljardi euro ehk 30 miljardi dollari, selgus Šveitsi abiorganisatsiooni Swissaid neljapäeval avaldatud raportist. Kullaveo peamised sihtkohad olid Araabia Ühendemiraadid , Türgi ja Šveits.

Aruande autorite sõnul tahavad nad muuta Aafrika kullaga kauplemine läbipaistvamaks ning survestada tootmise osalisi, kullatarned muudetaks jälgitavaks ja tarneahelad moodustataks vastutustundlikumalt, vahendab Associated Press. „Loodame, et see parandab kohalike elanike elutingimusi ja kaevurite töötingimusi kogu Aafrikas,“ sõnas raporti üks autoreid Yvan Schulz.