Kalev Kallo suri ootamatu terviserikke tagajärjel. Sõber: alles suhtlesime, ta oli rõõmus ja ootas suve

Toivo Tootsen ütles, et ajas hiljuti Kalev Kalloga telefonitsi juttu ja too lubas suvel Tootsenile Võrumaale külla minna. Juhan Hindov aga nägi ammust sõpra viimati eelmisel nädalavahetusel. Miski ei viidanud, et see kohtumine jääb viimaseks.