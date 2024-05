Kaja Kallas sõitis salajasele Bilderbergi kohtumisele

Peaminister Kallase nädalakavas seisab, et ta viibib 30. maist 2. juunini Hispaanias välispoliitika ja julgeoleku teemalisel Bilderbergi grupi kohtumisel.

Organisatsioon tegutseb salastatult ja ajakirjanikke arutelusid kajastama ei lubata. Kohtumisele kehtib Chatham House’i reegel, mis tähendab, et avalikustada ei tohi kõneisikute ega ühegi teise kohtumisel osalenu identiteeti ega liikmelisust ning avalikustada ei tohi ka, et informatsioon saadi just tollelt kohtumiselt.