Ratas tormas aasta suunamudija tiitlit vastu võtma volikogu istungilt. Poliitikud: väga kohatu käitumine, ärge hääletage tema poolt

Jüri Ratas (Isamaa) lippas neljapäeva õhtul Tallinna volikogu istungilt Kroonika galale , et vastu võtta aasta suunamudija tiitel. Kuigi paar minutit hiljem antud intervjuus kinnitas Ratas, et ei saa peole jääda ning läheb istungile tagasi, sai volikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) Ratase peale pahaseks.

„Väga kohatu käitumine kolleegide suhtes. Meil kõigil on kodus ootamas pered. Aga tundub, et oma edevuse rahuldamine on Ratase jaoks olulisem. Ärge sellisele poliitikule oma häält eurovalimistel andke,“ hoiatas Juske.

Volikogu liige Andre Hanimägi (SDE) ütles Delfile, et Kovalenko-Kõlvarti ja Juske kriitika pole päris täpne. Tema sõnul ei oodatud tund aega, sest selle aja täitsid Keskerakonna küsimused. „Ja Anastassia pahameel on lihtsalt küüniline, sest neil olid endal umbes 10 kõnesoovi sees ja kui nad said aru, et Jüri pole, võtsid äkki kõned välja kõik,“ selgitas Hanimägi.