Suri endine riigikogulane Kalev Kallo

Kalev Kallo sõprade ja võitluskaaslaste kirjeldust mööda oli Kallo töökas, kohusetundlik, nõudlik ja hea huumorimeelega inimene. „Kalevit usaldatakse. Tal on kaks väga väärt iseloomujoont – kohusetundlikkus ja nõudlikkus. Ta on nõudlik kõigepealt iseenda vastu. Just see võimaldab Kalevil ka teistelt tahta ülesannete kiiret ja täpset täitmist. Kalev tõstab häält haruharva. Tavaliselt saab ta hakkama mõne humoorika ütlemisega või sarkastilise märkusega. Olen ise kogenud – see ajab asja tunduvalt tõhusamalt jutti,“ kirjeldas sõber Toivo Tootsen Kalev Kallot 2017. aastal Kesknädalas ilmunud juubeliõnnitluses.