Hiina ei osale Šveitsi võõrustataval Ukraina rahutippkohtumisel

Nimelt leiab Hiina Rahvavabariigi esimees Xi Jinping, et Ukraina kriisi reguleerimiseks on vaja moodustada uus efektiivne ülemaailmse julgeoleku tagamise struktuur. Xi ütles mai keskel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga toimunud mitteametlikul kohtumisel: „Fundamentaalne lahendus Ukraina kriisile on koostöö tasakaalustatud, efektiivse ja vastupidava uue julgeolekuarhitektuuri loomiseks.“

Jaanuaris teatas Šveits, et korraldab Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi palvel rahutippkohtumise, mille eesmärk on sillutada teed rahuprotsessile Ukrainas. Kohtumine toimub 15.-16. juunil. Ukraina president on korduvalt öelnud, et loodab sellel tippkohtumisel suurt osavõttu.