OpenAI sõnul kasutasid rühmitused mõjutuskampaaniates tehisintellekti tööriistu

OpenAI teatas, et eemaldas Venemaa, Hiina, Iraani ja Iisraeli rühmituste kontosid, kes kasutasid ettevõtte tööriistu mõjutuskampaaniate tarbeks, vahendab WaPo.

Rühmitused kasutasid tehnoloogiat, et kirjutada sotsiaalmeedia postitusi, tõlkida neid erinevatesse keeltesse ja luua tarkvara, et aidata neil automatiseerida postituste avaldamine sotsiaalmeedias.

OpenAI luure- ja uurimismeeskonna juht Ben Nimmo sõnul ei olnud rühmitustel suuri jälgijaskondi ja postitused jõudsid väheste kasutajate sotsiaalmeediavoogu. Ta lisas, et ilma ettevõtte teadmata võivad OpenAI tööriistu kasutada ka teised grupeeringud.

Sotsiaalmeediat on aastaid kasutatud poliitika mõjutamiseks. Tänaseks on tehisintellekti tööriistad muutunud kergesti kättesaadavaks ja nendega suudetakse luua realistlikku teksti, pilte ning videoid.

Desinformatsiooni uurijad on märkinud, et eelnevast tulenevalt on muutunud valeteabe või varjatud mõjutuskampaaniate tuvastamine keeruliseks.