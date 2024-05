Prantsusmaa plaanib järgmisel nädalal teatada Ukrainasse sõdurite saatmisest

6. juunil kogunevad maailma liidrid, et tähistada Normandia dessandi 80. aastapäeva. Osalejate hulgas on Ühendkuningriigi kuningas Charles III, Saksamaa kantsler Olaf Scholz, USA president Joe Biden ja võimalik, et kohale sõidab ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.