Tallinna linnavolikogu aseesimehe Marek Jürgensoni umbusaldamine läks läbi. Uueks aseesimeheks valiti isamaalane Sven Sester

„Volikogu aseesimehena töötan selle nimel, et koalitsiooniga ühiselt seatud eesmärkide elluviimiseks vajalikud otsused saaksid linnavolikogus vastu võetud. Näen väga olulisena eestikeelsele õppele üleminekut, linna omanikupoliitika ülevaatamist ning maksumaksja raha võimalikult efektiivset kasutamist. Otsuste langetamisel pean oluliseks, et kokku lepitud lahendused arvestaksid parimal moel linnaelanike huve,“ ütles Tallinna linnavolikogu aseesimees Sven Sester.

Sester on Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees ja rahanduskomisjoni liige. Ta on varasemalt olnud linnavolikogu linnavarakomisjoni esimees ja rahanduskomisjoni aseesimees. Sven Sester on kuulunud viide riigikogu koosseisu, ta on olnud riigikogu rahanduskomisjoni, majanduskomisjoni ja maaelukomisjoni esimees. Sester on olnud ka kahes valitsuses rahandusminister.

Tallinna linnavolikogu liikmed andsid 4. aprillil sisse umbusaldusavalduse Jürgensonile. Avaldusele kirjutasid alla linnavolikogu Reformierakonna, Isamaa, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonide liikmed.

„Seoses senise koalitsiooni lõppemisega on vaja tagada linnavolikogu sujuv ja tõhus juhtimine. Sellest tulenevalt ei pea allakirjutanud võimalikuks Marek Jürgensoni jätkamist Tallinna linnavolikogu aseesimehena,“ ütles umbusaldusavalduse üleandmisel sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere ütles toona, et Jürgensoni umbusaldati, kuna Tallinnas on tulemas uus linnavõim. „Meil on aeg, nagu ikka sellistel puhkudel vaadata ümber linna kuidas me linna volikogu ka juhime. Linnavolikogu aseesimees kahtlemata on üks nendest positsioonidest, millele tuleb värske pilguga otsa vaadata. Kes sinna tulevikus saab, seda ma ei oska teile veel öelda.“