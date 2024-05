Stoltenberg kutsus üles arutlema Ukrainale tarnitavate relvade piirangute üle

„Liitlased annavad Ukrainale palju erinevat tüüpi sõjalist toetust ja mõned neist on kehtestanud teatud piirangud nende relvade kasutamisele. Need on riiklikud otsused,“ ütles Stoltenberg Prahas NATO väliskohtumise eel peetud kõnes.

„Kuid ma arvan, et selle sõja arengu valguses on saabunud aeg läbi vaadata mõningaid piiranguid, et võimaldada ukrainlastel end tõeliselt kaitsta,“ lisas ta.

Mõned Ukraina liitlased, nagu Ühendkuningriik, Taani ja Balti riigid, on väitnud, et see on osa legitiimsest enesekaitsest sissetungi vastu. Teised on öelnud, et nende relvi saab kasutada ainult Ukrainas, kuna kardetakse, et rünnak Venemaal asuvate objektide pihta tõmbaks lääneriigid konflikti.