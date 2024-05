VILJA KÜSIB | Mart Võrklaev: kui lisaeelarve ei ole suur asi, siis miks kostab appihüüdeid, et kohe saabub maailma lõpp?

Negatiivse lisaeelarve ümber toimunud trall oleks võinud olla koomiline, kui see poleks olnud traagiline. See tõendas selgelt, et te ei ole oma ülesannete kõrgusel. Millal astute tagasi?

Ei näe ühtegi põhjust tagasi astuda. Ei olnud seal mingit tralli, käis tõsine töö. Numbrite väljapakkumisest koalitsioonipartneritele arutamiseks kuni kokkuleppimiseni kulus kolm nädalat. Jutt käib negatiivsest lisaeelarvest, mitte sellest, et sügisel tullakse Vihulasse kokku ja otsustatakse sadade miljonite eest pidu edasi pidada, nagu see on aastaid käinud. Negatiivne lisaeelarve aasta keskel tähendab, et kuskilt tuleb raha ära võtta. Raha äravõtmine ei ole kunagi lihtne. See on olnud tõsine ja sisuline töö, mille tegemise nimel on nii poliitikud kui ka ametnikud õhtu-, kui mitte öötundideni pingutanud.

Ma näen, te olete enesega rahul. Kardetavasti olete ka ainus. Olgem ausad, see lisaeelarve on väike asi. Millest teie rahulolu tuleneb?

Kui 175 miljonit ei ole suur asi, siis miks näeme ajakirjanduses juba appihüüdeid, et mõnes valdkonnas saabub maailma lõpp? Võtame siseministeeriumi, seal me ei kärbi tegelikult midagi. 2024 sai siseministeerium juurde 23 miljonit. Ühekordselt hoiatakse nüüd kokku kolm miljonit eurot. Samas maksu- ja tolliamet, kes hoolitseb siseturvalisese eest, panustab nii investeeringute edasilükkamise kui ka püsikulude kokkuhoiuga. 175 miljonit on suur summa, seda enam, et kärbime aasta keskel. Oleme kokku leppinud, et osa kokkuhoiust peab edasi kanduma järgmisse aastasse. Loomulikult on järgmiste aastate pingutus oluliselt suurem. Peame riigis veel kõvasti püksirihma pingutama.

Kas see kisa ja lärm pole mitte teie tegemata töö? Ei saada aru, miks on vaja kärpida. Pealegi on Kaja Kallas pidevalt kurtnud, et koalitsioonipartnerid ei mõista kärpimise tarvidust.