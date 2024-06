Auto soodsalt suvekorda: Trodo soodustusega!

Veidi üllatav võib tunduda aga see, et ka kojamehed kuuluvad siia valikusse. Mõne-eurone hinnavahe võib tähendada mitmekordselt pikemat eluiga, samuti ei jäta kvaliteetsed klaasipuhastajad aknale triipe ega lagune suvekuumaga nii kergesti. Kui sa aga juba teel olles avastad, et kehv nähtavus seab reisijad ohtu, osta kohe uued – kasvõi lähimast bensiinijaamast ja hoolimata sellest, kas kaubamärk on tuttav või tundmatu. Ka odav uus on parem kui mittetöötav vana! Mõistlikum, muidugi, on probleeme ennetada ja pere iga auto jaoks vähemalt ühed kojamehed varakult valmis osta.