VIDEO | Kaja Kallas: järgmiseks aastaks ei jõua uusi makse kehtestada, aga suurest eelarvest on vara rääkida

Peaminister ütles Delfile, et valitsus teeb omalt poolt kõik, et järgmisel nädalal anda lisaeelarve riigikogule üle ning loodetavasti saab riigikogu selle enne juuli algust menetletud. „Eks riigikogu peab tegema erakorralisi istungeid selle jaoks, aga see poliitiline tahe on kolme erakonna poolt olemas. Selles mõttes ma usun, et see saab tehtud.“

Nüüd kui lisaeelarve on valitsusel koos, tuleb hakata tegelema ka järgmiste aastate eelarvemiinusega, näiteks järgmisel aastal on riigieelarve umbes miljardiga miinuses. Kallase sõnul on seda arutatud igakuiselt selle aasta algusest.

„Kõigepealt erakondade enda sees me peame arutama, milliseid poliitilisi valikuid me oleme valmis tegema. Meil endal erakonnas oli eile arutelu ja tuleb järgmisel või ülejärgmisel nädalal. Ühesõnaga see on jooksev protsess just selleks, et see oleks kõik lihtsam augustis.“

