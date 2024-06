Peksa saab, aga luumurdudeta. Okupeeritud Donetski poliitvangide elu muutus Vene võimu all veidi „paremaks“

Okupeeritud Ukrainasse saabus koos Venemaa föderatsiooni seadustega ka kinnipidamisasutuste uus korraldus. Nii karistuskolooniatesse, eeluurimisvanglatesse kui ka „rahvavabariikide“ keldritesse ja kontsentratsioonilaagritesse. Kriminaalidele ja poliitvangidele lisandusid sõjavangid ning pealekaebamise tõttu vahistatud tsiviilisikud. Osa kinnipeetuid on juba aastaid oodanud väljavahetamist, ent see tundub praegu võimatu. Muutunud on ka vanglate sisekorrareeglid: kõigile vangidele jagati Vene vangimundrid ning söögiks hakati pakkuma riisi.