SUUR EDETABEL | Vaata, milliseid eurokandidaadid valis žürii kõige karismaatilisemaks, pädevamaks ja tuntumaks!

Eurovalimistel on tähtsaimad euroteemad, nagu Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõime, ent inimesed kipuvad arvama, et nendega sobivad kõige paremini tegelema hoopis end välis- ja julgeolekupoliitikas tõestanud poliitikud. Seega võitlevad kahe mandaadi pärast ainult need parteid, mille nimekirjades on mitu välis-, kaitse- või peaministriametit pidanud poliitikut.