Intsikurmu festival jääb sel aastal ära ning läheb pausile

Pressiteatena saadetud selgituse järgi on paari-kolme aasta jooksul drastiliselt muutunud majanduskeskkond pannud festivali olukorda, kus vanaviisi ei saa ning uus aeg nõuab kohandumist. „Intsikurmu imedemaa ei sünni tühja koha pealt. Inimesed, aeg ja rahaline ressurss peavad kõik käsikäes käima. Mitu näitajat selles võrrandis on ajas muutunud ning seetõttu vajab festival mõttepausi, et leida lahendus kuidas edasi,“ selgitas festivali korraldaja Mihkel Kübar.

Intsikurmu festivali on kümne aasta jooksul südame ja hinge pannud mitmed sajad inimesed ning osa saanud tuhanded külalised. Festivali on läbi aegade külastanud üle 25 000 inimese, osalenud üle 500 vabatahtlikku ning lavalt on läbi käinud üle 300 artisti nii Eestist kui ka välismaalt.

Festival tänab kõiki festivali külastajaid, artiste, toetajaid ja partnereid mõistva suhtumise eest ja loodab taas kunagi Intsikurmu metsapargis kohtuda. „Oleme sügavalt tänulikud igale artistile, partnerile ja teile, meie kallid kurmutajad, kes olete nende aastate jooksul olnud meie festivali lahutamatu osa. Teie entusiasm ja toetus on teinud Intsikurmust selle, mis see täna on — kultuurisõprade armastatud kohtumispaik,“ ütles Kübar.

Kõigile piletiostjatele tagastatakse piletiraha Piletikeskuse poolt automaatselt.