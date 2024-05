VIDEO | Iisrael hõivas kogu Gaza-Egiptuse piirikoridori

Sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari ütles teleavalduses, et Iisraeli väed on saavutanud operatiivse kontrolli Philadelphi koridori üle, vahendab Reuters. Philadelphi koridoriks nimetab Iisraeli sõjavägi 14 kilomeetri pikkust koridori, mis on Gaza sektori ainus piir Egiptusega. See piir oli Gaza sektori ainus maismaapiir, mille üle Iisraelil polnud otsest kontrolli.