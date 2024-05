Politsei otsib Pärnumaal kadunud 71-aastast Larissat

Naine lahkus täpselt teadmata ajal peale kella 20 eile õhtul või öösel Tõrdu külas asuvast turvakodust ja ei ole sinna naasnud. Naine ei orienteeru hästi ning tal on probleeme mäluga. Politseinikud on kontrollinud Larissa võimalikke viibimiskohti ning kasutanud ka teenistuskoerte abi, kuid naist pole seni leitud.

Larissa on 150 cm pikk, kõhna kehaehitusega, päevitunud ja tal on hallid juuksed, mida kannab patsis. Naine on kiire kõnnakuga ja seljas võib ta kanda halli värvi fliisi ja musta värvi pükse.