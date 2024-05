VIDEO | „Politseiauto vilkur oli roheline!“ Politsei pidas kinni väidetavalt värvipimeda kihutaja

Mõned kilomeetrid hiljem sai siiski juht aru, et sellisel viisil kaugele ei jõua ja peatas sõiduki. Politsei sõnul selgus asjaolude selgitamisel, et kiiruseületamise põhjustas väsimus ja soov jõuda kiirelt sadamasse, et jõuaks veel enne laeva väljumist puhata. Lisaks juhile viibis sõidukis veel kaks reisijat.