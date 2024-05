Hiina on valmis tegema Eestiga koostööd merekaablite purunemise uurimisel

Eestit Soome ja Rootsiga ühendavad telekommunikatsioonikaabel ja gaasijuhe Balticconnector said kahjustada eelmise aasta 7.-8. oktoobril. Eesti kahtlustab, et merealused kaablid lõikas läbi Hiina laev.

Nii Eesti kui ka Soome on nimetanud peamiseks kahtlusaluseks Hongkongis registreeritud konteinerlaeva Newnew Polar Bear.

Reuters teatas teisipäeval, et Eesti riigiprokuröri Triinu Olevi sõnul ei olnud Hiina kuus kuud vastanud palvele teha juhtumi uurimisel koostööd. Olevi pressiesindaja teatel saadeti taotlus 10. novembril.

Kolmapäeval teatas Hiina välisministeerium, et on valmis tegema Eestiga koostööd. Nad lisasid, et Hiina võimud uurivad juhtumit ja tegelevad sellega.