Paavst Franciscus vabandas solvava termini kasutamise eest

Itaalia meedia tsiteeris esmaspäeval Itaalia piiskoppe, kes teatasid, et paavst Franciscus kasutas suletud uste taga toimunud kohtumisel itaalia keeles rääkides naljaga pooleks mõistet „pede“. Oma jutuga kinnitas ta veel kord, et Vatikan keelab geidel pidada preestriametit.

Paavsti öeldule järgnenud vastukaja rõhutas, kuidas kiriku ametlik õpetus seksuaalsuse kohta vastandub sageli tegelikkusega, sest preestrite hulgas on palju LGBT katoliiklasi, kes soovivad saada täiel määral osa kiriku elust.

Vatikani pressiesindaja Matteo Bruni tunnistas avalduses meediatormi seoses paavsti kommentaaridega. Ta märkis, et paavst on pikka aega nõudnud, et katoliku kirikus oleks „ruumi kõigile“.